Проголосовать по поправкам в конституцию дважды не получится

Возможность "двойного" голосования по поправкам в конституцию исключена, потому что система имеет страховочный механизм. Об этом сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Он объяснил, что 30 июня, после того, как закончится дистанционное электронное голосование, в ручном режиме будут сверены все списки его участников со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений.
При этом Ермолов напомнил, что попытка проголосовать повторно является нарушением закона.
— Злоупотребление правом — серьёзная тема. За попытки повторного голосования предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления — уголовная ответственность, — указал глава Мосгоризбиркома.
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.