Проголосовать по поправкам в конституцию дважды не получится

Возможность "двойного" голосования по поправкам в конституцию исключена, потому что система имеет страховочный механизм. Об этом сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Он объяснил, что 30 июня, после того, как закончится дистанционное электронное голосование, в ручном режиме будут сверены все списки его участников со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений.

При этом Ермолов напомнил, что попытка проголосовать повторно является нарушением закона.

— Злоупотребление правом — серьёзная тема. За попытки повторного голосования предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления — уголовная ответственность, — указал глава Мосгоризбиркома.