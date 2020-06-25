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Проголосовать по поправкам в конституцию дважды не получится

Списки участников электронного голосования сверят со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений.

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Фото © Агентство "Москва"

Возможность "двойного" голосования по поправкам в конституцию исключена, потому что система имеет страховочный механизм. Об этом сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Он объяснил, что 30 июня, после того, как закончится дистанционное электронное голосование, в ручном режиме будут сверены все списки его участников со списками пришедших на избирательные участки для исключения возможных злоупотреблений.

При этом Ермолов напомнил, что попытка проголосовать повторно является нарушением закона.

Злоупотребление правом — серьёзная тема. За попытки повторного голосования предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления — уголовная ответственность, — указал глава Мосгоризбиркома.

Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.

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