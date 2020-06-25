Парень разбившейся на Бали блогерши Насти Тропицель посадит на месте её захоронения дерево

На месте захоронения праха погибшей блогерши-миллионницы Насти Тропицель появится дерево. Об этом рассказал её возлюбленный Виктор. Тело девушки кремировали сегодня в Индонезии, но где Настя будет захоронена, парень расскажет позже.

— Сегодня будет кремация, я потом поеду пожить где-то в горах и посажу дерево на месте [захоронения] её праха, — рассказал Виктор в беседе с телеканалом "360".

Молодой человек отметил, что сделает это ради того, чтобы друзья, знакомые и все те, кому Настя была небезразлична, могли приходить и вспоминать погибшую. Он также рассказал, что у девушки была очень светлая и добрая аудитория, а к хейтерам она сама относилась позитивно. Виктор добавил, что очень много людей продолжают выражать ему свои соболезнования и присылать сообщения, "от которых мурашки по коже".