Парень разбившейся на Бали блогерши Насти Тропицель посадит на месте её захоронения дерево

На месте захоронения праха погибшей блогерши-миллионницы Насти Тропицель появится дерево. Об этом рассказал её возлюбленный Виктор. Тело девушки кремировали сегодня в Индонезии, но где Настя будет захоронена, парень расскажет позже.
— Сегодня будет кремация, я потом поеду пожить где-то в горах и посажу дерево на месте [захоронения] её праха, — рассказал Виктор в беседе с телеканалом "360".
Молодой человек отметил, что сделает это ради того, чтобы друзья, знакомые и все те, кому Настя была небезразлична, могли приходить и вспоминать погибшую. Он также рассказал, что у девушки была очень светлая и добрая аудитория, а к хейтерам она сама относилась позитивно. Виктор добавил, что очень много людей продолжают выражать ему свои соболезнования и присылать сообщения, "от которых мурашки по коже".
Напомним, инстаграм-блогерша Настя Тропи погибла на Бали во время поездки на мотоцикле. Сообщается, что девушка не справилась с управлением и врезалась в ограждение, в результате чего скончалась на месте. Лайф публиковал видео с места трагедии. Позже стало известно, что девушка перед смертью поругалась с отцом, который заявил, что "дочь ни одно дело не доводит до конца", и призвал её "взяться за голову".