Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Гражданский долг он исполнил на одном из избирательных участков в Симферополе.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
По мнению Аксёнова, данное голосование — уникальная возможность всем вместе определить будущее России. При этом он подчеркнул, что для крымчан особенно важно поддержать инициативы президента страны Владимира Путина.
— У страны сегодня один президент, только он в состоянии вывести страну на успешный путь развития. Есть лидер национальный, и сегодня он определяет стратегию. Мы ему верим и знаем, что такой человек Крым никогда не отдаст и страна будет двигаться вперёд, — заявил журналистам Аксёнов.
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.