Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Гражданский долг он исполнил на одном из избирательных участков в Симферополе.

По мнению Аксёнова, данное голосование — уникальная возможность всем вместе определить будущее России. При этом он подчеркнул, что для крымчан особенно важно поддержать инициативы президента страны Владимира Путина.

— У страны сегодня один президент, только он в состоянии вывести страну на успешный путь развития. Есть лидер национальный, и сегодня он определяет стратегию. Мы ему верим и знаем, что такой человек Крым никогда не отдаст и страна будет двигаться вперёд, — заявил журналистам Аксёнов.