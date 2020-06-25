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Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании в Симферополе

Поправки в конституцию он назвал уникальной возможностью всем вместе определить будущее России.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Гражданский долг он исполнил на одном из избирательных участков в Симферополе.

По мнению Аксёнова, данное голосование — уникальная возможность всем вместе определить будущее России. При этом он подчеркнул, что для крымчан особенно важно поддержать инициативы президента страны Владимира Путина.

У страны сегодня один президент, только он в состоянии вывести страну на успешный путь развития. Есть лидер национальный, и сегодня он определяет стратегию. Мы ему верим и знаем, что такой человек Крым никогда не отдаст и страна будет двигаться вперёд, — заявил журналистам Аксёнов.

Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.

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