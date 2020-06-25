В Москве первый день голосования по поправкам завершился без критических нарушений

Мосгоризбирком не выявил серьёзных нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ в первый день, заявил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
— Каких-то критических, серьёзных нарушений не было. Самое серьёзное нарушение было то, что "известный господин" проголосовал второй раз. Я думаю, что это самое серьёзное нарушение, которое сегодня зафиксировали, — рассказал он РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, сегодня по всей России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Все участки будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.