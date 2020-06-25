В Москве первый день голосования по поправкам завершился без критических нарушений

Мосгоризбирком не выявил серьёзных нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ в первый день, заявил заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.

— Каких-то критических, серьёзных нарушений не было. Самое серьёзное нарушение было то, что "известный господин" проголосовал второй раз. Я думаю, что это самое серьёзное нарушение, которое сегодня зафиксировали, — рассказал он РИА "Новости".