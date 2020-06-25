Губернатор Калининградской области принял участие в общероссийском голосовании по конституции

Глава Калининградской области Антон Алиханов в числе первых проголосовал по поправкам в конституцию. Свой голос он отдал на участке, находящемся в общеобразовательной школе № 15 в Калининграде, сообщается на сайте правительства региона.

По мнению Алиханова, любой человек, который хочет управлять своей страной, должен всегда высказывать своё мнение. Иначе он перестаёт быть гражданином государства, в котором живёт. Он подчеркнул, что поправки в конституцию, которые касаются защиты суверенитета и территориальной целостности России, имеют особое значение для его региона.

— В нашем случае, в ситуации обострившейся зарубежной дискуссии, существовании полулегальных концепций того, почему Калининградская область не российская территория, это достаточно напрашивающаяся, важная поправка. В 90-е годы в регионе были настроения относительно того, что сейчас нас отдадут в угоду каким-то внешнеполитическим раскладам, и люди уезжали из Калининградской области, как раз опасаясь того, что они окажутся в такой ситуации, когда территория будет просто кому-то передана, — отметил Алиханов.

Глава региона добавил, что поправки конституции смогут дать гарантию, что никакая внутри- и внешнеполитическая конъюнктура не сможет повлиять на принадлежность Калининградской области России.