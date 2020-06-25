Соратника блогера Алексея Навального уличили в очередном фейке о голосовании

Соратника блогера Алексея Навального, Леонида Волкова, уличили в распространении фейка о ходе голосования по поправкам в конституцию. В Сети выяснили, что опубликованные им документы о работе нескольких избирательных участков в столице являются поддельными.

Волков утверждал, что несколько пунктов для голосования в Москве якобы отказались работать, ссылаясь на опасную эпидемиологическую обстановку. При этом он писал, что участки всё равно открылись, а вместо их сотрудников на работу вышли люди, не являющиеся членами УИК.

Блогер Андрей Вышинский выяснил, что все перечисленные Волковым пункты работают в штатном режиме. В частности, речь шла о шести столичных участках: № 34, № 312, № 476, № 854, № 1580, № 1751, документы трёх из которых якобы имеет на руках общественный деятель. Оказалось, что все три документа имеют поддельные подписи, причём даже не схожие с оригинальными подписями их владельцев. Кроме того, ни один сотрудник не отказывался от работы и не подавал заявлений о сложении полномочий.