"Вы обязаны!" Памфилова попросила всех чиновников голосовать в масках

Требования Роспотребнадзора об использовании масок и перчаток во время голосования по поправкам в конституцию распространяются на всех избирателей независимо от их статуса, напомнила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

— Хочу лично обратиться ко всем нашим так называемым VIP, нашим высокопоставленным должностным лицам и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Пожалуйста, не ставьте членов наших комиссий в неудобное положение. Вы также обязаны независимо от должности соблюдать все те меры санитарно-эпидемиологической безопасности… Прийти, взять маску, надеть маску, надеть перчатки, ручку взять и сделать всё то, что делают все граждане, — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ЦИК представила ситуацию, когда председатель или члены комиссии могут "спасовать" перед "очень высокопоставленным человеком" и не высказать ему претензии.