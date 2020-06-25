Мэр Москвы Сергей Собянин решил проголосовать по поправкам в конституцию онлайн, чтобы протестировать данный формат. Градоначальник сначала хотел пойти на избирательный участок, чтобы показать безопасность процесса, но потом изменил решение.

— Но так как я, вы видите, активно всё равно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улице, то есть меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно, поэтому я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде. Почему? Потому что хочу сам это оттестировать, — объяснил он в интервью на телеканале "Россия 24".

Собянин сказал, что хотел попробовать дистанционный формат, поскольку его выбрало огромное количество москвичей выбрало — более миллиона человек.

Напомним, возможность проголосовать в онлайн-формате есть у жителей Москвы и Нижегородской области. Отдать свой голос они могут с 25 по 30 июня. При этом те, кто зарегистрировался на удалённое голосование, очно смогут проголосовать лишь 1 июня и только в том случае, если не успели этого сделать в выделенные дни.