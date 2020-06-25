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Собянин решил проголосовать по поправкам в конституцию онлайн

Он выбрал дистанционный формат, поскольку на нём остановилось более миллиона москвичей.

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Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин решил проголосовать по поправкам в конституцию онлайн, чтобы протестировать данный формат. Градоначальник сначала хотел пойти на избирательный участок, чтобы показать безопасность процесса, но потом изменил решение.

Но так как я, вы видите, активно всё равно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улице, то есть меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно, поэтому я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде. Почему? Потому что хочу сам это оттестировать, — объяснил он в интервью на телеканале "Россия 24".

Собянин сказал, что хотел попробовать дистанционный формат, поскольку его выбрало огромное количество москвичей выбрало — более миллиона человек.

Напомним, возможность проголосовать в онлайн-формате есть у жителей Москвы и Нижегородской области. Отдать свой голос они могут с 25 по 30 июня. При этом те, кто зарегистрировался на удалённое голосование, очно смогут проголосовать лишь 1 июня и только в том случае, если не успели этого сделать в выделенные дни.

В целом же голосование продлится до 1 июля. Этот день станет в России выходным. Избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. По прогнозам ВЦИОМа, за принятие поправок проголосует 67–71% населения.

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