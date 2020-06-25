Эксперты рассказали о надёжности системы защиты персональных данных на голосовании

Все заявления и предположения в Сети о том, что личные данные участников онлайн-голосования по поправкам к конституции или тем более электронные бюллетени могут стать доступны злоумышленникам, необоснованны. Об этом заявили эксперты центра интернет-технологий РОЦИТ.

— Каждый шаг электронного избирателя повторяет традиционный процесс голосования. Авторизуясь через аккаунт "Госуслуг" или Мос.ру на сайте для голосования, вы подтверждаете свою личность, далее получаете электронный бюллетень, делаете выбор и осуществляете голосование. Система знает, что вы проголосовали, но не знает, за что именно. Фиксирование факта голосования (но ни в коем случае не его результата) необходимо для того, чтобы не допустить ситуации, когда один избиратель может проголосовать дважды, — отмечает ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев.

Эксперт пояснил, что тайна голосования обеспечивается путём шифрования данных. Притом происходит это на самом устройстве пользователя, что не позволяет подобрать секретный ключ шифрования до окончания времени голосования. То есть один ключ от кода находится у гражданина, а второй — у блокчейн-системы. И этот второй ключ поделён на несколько частей. Данный алгоритм неоднократно подвергался проверкам экспертами из числа ИТ-сообщества, политических партий и не дал поводов даже для сомнений в своей надёжности.

— Все данные на московском и федеральном порталах защищаются не только службами информационной безопасности Правительства Москвы, Минкомсвязи России, но и ФСБ России, МВД России. До сих пор какой-либо утечки правительственных баз данных не было зарегистрировано. Все сообщения об этом не подтверждены, — рассказал управляющий партнёр "СМЕНА" (Группа AIC), разработчик портала Государственной думы России Артём Геллер.