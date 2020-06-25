Глава Нижегородской области рассказал, что на онлайн-голосование у него ушло всего 15 секунд

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции России. Свой голос глава региона отдал с помощью электронного голосования и рассказал, насколько это просто и удобно.

— Очень удобная процедура. Заняла у меня буквально 15 секунд. Всего около 140 тысяч жителей Нижегородской области зарегистрированы для участия в дистанционном голосовании. Это станет уникальным опытом для региона и страны в целом, — отметил губернатор.

Он напомнил, что отдать свой голос можно и очно — участки работают с 8:00 до 20:00, там обеспечены все необходимые меры безопасности. Также можно проголосовать на дому или на придомовой территории.