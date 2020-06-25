Главы ещё пяти регионов ПФО приняли участие в голосовании по поправкам к конституции

В голосовании по поправкам к конституции приняли участие глава Марий Эл Александр Евстифеев, врио главы Чувашии Олег Николаев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Кировской области Игорь Васильев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Один из первых проголосовал врио главы Чувашии Олег Николаев. Он отправился для этого в ближайший к Дому Правительства участок — номер 1944, расположенный в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Глава Марий Эл Александр Евстифеев отправился на участок вместе с супругой Юлией Леонидовной. Он назвал историческим событием для страны голосование по внесению изменений в Конституцию РФ.

— Вводимые поправки — это требование времени, они важны для населения, для будущего страны: это и индексация пенсий, и социальные выплаты, и территориальная целостность, — сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Глава Кировской области Игорь Васильев проголосовал на избирательном участке по месту жительства в деревне Сунцовы. Так он хотел убедиться, что даже на небольших сельских участках голосование организовано с соблюдением всех мер безопасности. А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попробовал электронное голосование.

— Очень удобная процедура, заняла у меня буквально 15 секунд. Всего около 140 тысяч жителей Нижегородской области зарегистрированы для участия в дистанционном голосовании. Это станет уникальным опытом для региона и страны в целом, — отметил он.