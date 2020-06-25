Наблюдатели сообщили об отсутствии серьёзных нарушений на голосовании по конституции

Наблюдатели не зафиксировали никаких серьёзных нарушений в первый день голосования по поправкам в конституцию в Москве. И в то же время общественники отмечают высокий интерес к голосованию среди жителей столицы. Об этом РИА "Новости" сообщил координатор региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов.

— Каких-либо серьёзных случаев нарушений мы не фиксируем. Отмечаем, я считаю, нормальную активность участников. Если раскладывать на семь дней голосование, то такими же темпами мы предполагаем, что явка будет не менее, чем на федеральных выборах, — отметил Игорь Борисов.

Отдельный пункт, за которым пристально следят наблюдатели, — соблюдение норм безопасности в условиях эпидемии коронавируса. Борисов подчеркнул, что члены избирательных комиссий чётко соблюдают все санитарно-эпидемиологические нормы, они проинструктированы и организуют процесс своей работы согласно всем требованиям Роспотребнадзора.

— Специально выделенный человек на входе участка проверяет температуру, выдаёт, если у голосующего нет масок или перчаток. Всё это выдаётся, комиссия в масках, наблюдатели в масках, все в перчатках, дистанция соблюдается, что сейчас очень важно, — добавил правозащитник.