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Наблюдатели сообщили об отсутствии серьёзных нарушений на голосовании по конституции

Как отметил координатор одной из московских мониторинговых групп, наблюдателей на избирательных участках не меньше, чем обычно на выборах.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Наблюдатели не зафиксировали никаких серьёзных нарушений в первый день голосования по поправкам в конституцию в Москве. И в то же время общественники отмечают высокий интерес к голосованию среди жителей столицы. Об этом РИА "Новости" сообщил координатор региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов.

Каких-либо серьёзных случаев нарушений мы не фиксируем. Отмечаем, я считаю, нормальную активность участников. Если раскладывать на семь дней голосование, то такими же темпами мы предполагаем, что явка будет не менее, чем на федеральных выборах, — отметил Игорь Борисов.

Отдельный пункт, за которым пристально следят наблюдатели, — соблюдение норм безопасности в условиях эпидемии коронавируса. Борисов подчеркнул, что члены избирательных комиссий чётко соблюдают все санитарно-эпидемиологические нормы, они проинструктированы и организуют процесс своей работы согласно всем требованиям Роспотребнадзора.

Специально выделенный человек на входе участка проверяет температуру, выдаёт, если у голосующего нет масок или перчаток. Всё это выдаётся, комиссия в масках, наблюдатели в масках, все в перчатках, дистанция соблюдается, что сейчас очень важно, — добавил правозащитник.

Как сообщал Лайф, сегодня по всей России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Все участки будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.

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