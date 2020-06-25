Наблюдатели показали, что происходит с бюллетенями после закрытия избирательных участков

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за ходом голосования по поправкам в конституцию Максим Григорьев показал, что происходит с бюллетенями после закрытия избирательных участков. Он опубликовал видео из Благовещенска, где работа членов избирательных комиссий на сегодня уже завершена.
Видео снято наблюдателями на УИК в г. Благовещенске
На кадрах видно, как в конце рабочего дня бюллетени, находящиеся в каждой урне, не глядя и не считая пересыпают в специальный сейф-пакет, который тщательно запечатывается. На каждом сейф-пакете есть индивидуальный номер и маркировка, а вскрывать их будут уже только при подсчёте голосов.
— Участки на Дальнем Востоке на сегодня уже закрылись. Наши наблюдатели отдельно проверяют вопросы сохранности бюллетеней, — указал Григорьев в своём твиттере.
Кроме того, наблюдатели из Хакасии и Алтайского края показали, как происходит опечатка урн. В конце каждого рабочего дня члены комиссии будут проводить эту манипуляцию, чтобы обеспечить чистоту общероссийского голосования.
Видео снято наблюдателями на УИК № 9 в Хакасии
Видео снято наблюдателями на УИК № 641 на Алтае
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.