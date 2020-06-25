Наблюдатели показали, что происходит с бюллетенями после закрытия избирательных участков

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за ходом голосования по поправкам в конституцию Максим Григорьев показал, что происходит с бюллетенями после закрытия избирательных участков. Он опубликовал видео из Благовещенска, где работа членов избирательных комиссий на сегодня уже завершена.

Видео снято наблюдателями на УИК в г. Благовещенске

На кадрах видно, как в конце рабочего дня бюллетени, находящиеся в каждой урне, не глядя и не считая пересыпают в специальный сейф-пакет, который тщательно запечатывается. На каждом сейф-пакете есть индивидуальный номер и маркировка, а вскрывать их будут уже только при подсчёте голосов.

— Участки на Дальнем Востоке на сегодня уже закрылись. Наши наблюдатели отдельно проверяют вопросы сохранности бюллетеней, — указал Григорьев в своём твиттере.

Кроме того, наблюдатели из Хакасии и Алтайского края показали, как происходит опечатка урн. В конце каждого рабочего дня члены комиссии будут проводить эту манипуляцию, чтобы обеспечить чистоту общероссийского голосования.

Видео снято наблюдателями на УИК № 9 в Хакасии

Видео снято наблюдателями на УИК № 641 на Алтае