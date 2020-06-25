Явка на электронном голосовании уже превышает 35%

К 17:00 мск явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию в двух регионах — Москве и Нижегородской области — превысила 35%, при этом впереди ещё более пяти дней голосования. Свои голоса уже отдало 371 899 избирателей.

При этом явка в столице составляет 36,1%, проголосовало уже 325 849 человек.

Как сообщает Партия прямой демократии, в ходе голосования существенных технических проблем наблюдатели не выявили.

— В отличие от выборов в Мосгордуму 2019 года, система работала стабильно, ни отказов в обслуживании, ни простоев либо деградации блокчейна на данный момент не наблюдалось, — говорится в сообщении.