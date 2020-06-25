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Минниханов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию

Лайф уже сообщал, что главы многих субъектов страны решили проголосовать в первый же день, не откладывая на потом.

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Фото © Пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе главы республики.

Минниханов посетил избирательный участок в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, где традиционно голосует на выборах.

Накануне президент Татарстана обратился к гражданам с просьбой поддержать поправки в конституцию. Он заверил жителей региона, что при организации голосования приняты "исчерпывающие меры безопасности".

Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.

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