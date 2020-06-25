Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе главы республики.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Минниханов посетил избирательный участок в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, где традиционно голосует на выборах.
Накануне президент Татарстана обратился к гражданам с просьбой поддержать поправки в конституцию. Он заверил жителей региона, что при организации голосования приняты "исчерпывающие меры безопасности".
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.