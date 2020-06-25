Собянин — о массовых мероприятиях в Москве: В июле вернёмся к этому вопросу

Московские фестивали являются неотъемлемой частью городской жизни, однако эпидемиологическая ситуация пока не позволяет возобновлять массовые мероприятия в столице. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к ярким городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого. Но, на мой взгляд, пока это ещё рано делать. Поэтому давайте посмотрим, как будет складываться ситуация, и в июле обязательно вернёмся к этому вопросу, — сказал градоначальник в ходе интервью на телеканале "Россия 24".

Ранее мэр столицы призвал жителей города не спешить отправлять своих детей в детские сады. По его словам, учреждение в любом случае примет ребёнка, однако если существует такая возможность, то малыша лучше оставить дома.