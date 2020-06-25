МИД России ответил на протест Киева по поводу парадов Победы в Крыму

На Украине продолжают придумывать заявления, "порождённые извращённым восприятием реальности". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ноту протеста Киева против проведения парада Победы в Крыму по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.

— Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым — это неотъемлемая часть РФ и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что российские власти сами будут определять, как чествовать героев и отмечать праздники. А что касается парадов в Донецке и Луганске, то Россия не контролирует эти регионы Украины, напомнила дипломат.

Ранее Украина направила в Россию ноту протеста после того, как в Крыму состоялся парад Победы. Торжественные мероприятия прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Киев назвал проведение мероприятий на полуострове провокацией и отметил, что эти действия приводят к ухудшению отношений между странами.