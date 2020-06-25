Собянин призвал москвичей по возможности не водить детей в детсады в ближайшее время

Мэр столицы Сергей Собянин призвал родителей пока ещё воздержаться от того, чтобы водить своих чад в детсады. По словам градоначальника, на сегодняшний день дошкольные учреждения посещают 50 тысяч детей.

— И до 80 тысяч мы видим запрос. Это, кстати, больше, чем прошлым летом, потому что количество горожан, которые остались в Москве, больше, чем прошлым летом, — заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр подчеркнул, что в случае необходимости детский сад всё равно примет ребёнка. Но, если родителям есть с кем оставить малыша, лучше воспользоваться этой возможностью, хотя бы на адаптационный период.

— Я бы попросил, если это возможно, если не горит совсем, воздержаться водить ребёнка в детский сад. Ещё какой-то адаптационный период должен пройти, — добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что в новгородском детсаду зафиксирована вспышка коронавируса. У всех инфицированных болезнь протекает бессимптомно.