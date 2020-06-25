Как Том Хэнкс в "Терминале". Футболист застрял в аэропорту на 72 дня из-за коронавируса

Помните фильм Стивена Спилберга "Терминал", где герой Тома Хэнкса застрял в нью-йоркском аэропорту, потому что на его родине случился военный переворот? Виктор Наворски остался жить в терминале: ел, спал, зарабатывал деньги и заводил новых друзей.

Подобная история приключилась с ганским футболистом Рэнди Хуаном Мюллером. На его родине не свергали власть, злую шутку со спортсменом сыграла пандемия коронавируса. В марте, когда повсеместно начали объявлять карантин, игрок решил вернуться на родину из Индии, где он играет. Если помните, аналогичным образом поступил Фёдор Смолов, сбежав из Испании в Россию на персональном джете через Белоруссию. Но у Мюллера нет таких денег, как у форварда нашей сборной, поэтому его судьба оказалась тяжелее.

Рэнди купил билет до Ганы через Кению и прилетел в Мумбаи пораньше. Поскольку места для ночлега он найти не смог, то сразу отправился в аэропорт. А тут как тут карантин и отмена всех рейсов. Пассажиры быстренько покинули терминал, а Мюллеру даже идти было некуда. И денег в кармане не осталось, ведь даже пропавший билет ему помогла купить семья. Так он стал пленником аэропорта.

Футболист прожил в терминале 72 дня в окружении только персонала: полицейских, охранников и уборщиков. Он, как и киношный Виктор Наворски, мылся и стирал одежду в туалетах, спал где придётся, ел то, чем его угощали сотрудники: как правило, это были жареный рис или самса. Иногда ему удавалось пообщаться с другими путешественниками: это были пассажиры спасательных рейсов. Одна женщина дала Мюллеру книгу "Стань своим собственным терапевтом", которая помогала Рэнди не сойти с ума. Ну а лейтмотивом пребывания в аэропорту, конечно, стал фильм Спилберга.

Я черпал вдохновение у Тома Хэнкса, а об остальном старался не думать. Рано просыпался, принимал душ в туалете и гулял по садику в аэропорту. Охранники подкармливали самсой, полицейские давали немного денег на еду. Она тут очень дорогая, поэтому я старался экономить. Каждый день смотрел, как в небе пролетают спасательные самолёты, и верил, что один из них прилетит за мной Рэнди Хуан Мюллер Ганский футболист

Если у Виктора Наворски в "Терминале" был враг в лице начальника аэропорта, то к Рэнди все отнеслись по-доброму. Персонал подарил ему подушку и одеяло, а когда у него сломался телефон, выдали запасной. Кроме того, сотрудники дали Мюллеру важный совет: написать о своей проблеме в соцсетях, чтобы её заметили и пришли на помощь.

И это сработало! Крик о помощи услышали социальные работники, которые забрали Рэнди из аэропорта и отвезли в отель в пригороде Мумбаи. Там ему предоставили номер, дали одежду и предметы первой необходимости, а также обещали собрать деньги на обратный билет. Но речи о возвращении на родину пока не идёт: в Индии всё ещё тяжёлая ситуация с коронавирусом, границы открывать пока не планируют. Так что Мюллер — всё ещё пленник, но на этот раз хотя бы отеля, а не аэропорта.