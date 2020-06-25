Вспышка коронавируса произошла в ФК "Оренбург"

В футбольном клубе "Оренбург" у нескольких игроков и членов тренерского штаба был выявлен CoViD-19 по возвращении из Москвы, где команда встречалась с "Локомотивом".

Президент РПЛ Сергей Прядкин уже прокомментировал вспышку коронавируса в "Оренбурге".

— Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора, — приводит слова Прядкина телеграм-канал РПЛ.

Футболисты "Локомотива", в свою очередь, сдали отрицательные тесты. Более того, клуб принял решение до конца сезона поселиться на базе и там проводить самоизоляцию.