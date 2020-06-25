Москвичка оставила 10-летнего сына у подъезда и уехала на дачу на несколько дней

В Москве женщина оставила десятилетнего сына одного возле подъезда, а сама уехала с остальной семьёй на дачу. Присмотреть за ним она попросила свою также несовершеннолетнюю племянницу, объяснив, что мальчик ей больше не нужен.

Дима никогда не отличался хорошим поведением. Мальчик увлекается компьютерными играми, из-за чего в семье периодически происходили конфликты. Вот и в этот раз поведение ребёнка вывело его маму Юлию из себя, из-за чего та решила его наказать: пока Дима гулял, вся его семья собралась и уехала на несколько дней на дачу.

Родители Димы в разводе, поэтому 17-летняя племянница Юли сразу же позвонила отцу ребёнка, который ранее уже проводил воспитательные беседы с сыном. Причём в последний раз причиной, вынудившей вновь заняться воспитанием Димы, стала аналогичная ситуация — мать психанула и оставила его одного. На этот раз мужчина не только встретил мальчика у дома, но и дал объяснения сотрудникам полиции. Сейчас Дима находится с родственницей, которая утверждает, что он вовсе не скандальный ребёнок. Сам мальчик уже сообщил, что не хочет возвращаться к матери.