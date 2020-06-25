"Звучит как оскорбление". Детей Захарова возмутило желание Ефремова их усыновить

Непонятно, как Михаил Ефремов собирается усыновлять детей Сергея Захарова, если это противоречит требованиям закона. Об этом рассказал Лайфу Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актёра. О моральном аспекте этого предложения он решил вовсе промолчать, вместо этого передал слова младшего сына погибшего.

— Честно говоря, у меня это не укладывается в голове: как они себе это представляют? Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли папа?! Это заявление для меня лично звучит как оскорбление. А разговоры об этом до суда, вообще, выглядят как попытка смягчить к себе отношение, — прокомментировал заявление Михаила Ефремова младший сын погибшего — Валерий Захаров.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр искренне желает помочь несовершеннолетним родственникам погибшего Сергея Захарова и даже готов их усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь.