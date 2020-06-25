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"Звучит как оскорбление". Детей Захарова возмутило желание Ефремова их усыновить

Родственники жертвы ДТП считают, что так актёр хочет смягчить своё наказание.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Непонятно, как Михаил Ефремов собирается усыновлять детей Сергея Захарова, если это противоречит требованиям закона. Об этом рассказал Лайфу Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актёра. О моральном аспекте этого предложения он решил вовсе промолчать, вместо этого передал слова младшего сына погибшего.

Честно говоря, у меня это не укладывается в голове: как они себе это представляют? Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли папа?! Это заявление для меня лично звучит как оскорбление. А разговоры об этом до суда, вообще, выглядят как попытка смягчить к себе отношение, — прокомментировал заявление Михаила Ефремова младший сын погибшего — Валерий Захаров.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр искренне желает помочь несовершеннолетним родственникам погибшего Сергея Захарова и даже готов их усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа.

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