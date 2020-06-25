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Добровольцы, получившие вакцину от CoViD-19, пожаловались на недомогание

Впрочем, как заверили в Сеченовском университете, им ничто не угрожает.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Первого МГМУ имени И.М. Сеченова

Добровольцы, испытывающие на себе вакцину от коронавируса, почувствовали недомогание, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета. Сообщается, что у восемнадцати пациентов поднялась температура в течение первых часов после прививки. Кроме того, они пожаловались на головную боль.

Директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заверила, что это обычная реакция организма на подобные инъекции. По её словам, симптомы полностью исчезли спустя сутки и сейчас волонтёры чувствуют себя хорошо.

Напомним, в медучреждении при Сеченовском университете сейчас идут клинические испытания новой вакцины от CoViD-19, разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Аналогичное тестирование проходит в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко. Как ранее писал Лайф, в общей сложности вакцину должны получить более 70 добровольцев.

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