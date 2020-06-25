Попова: Эпидемическая ситуация в России позволяет провести голосование по конституции

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а это позволяет провести голосование по поправкам к конституции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что на сегодняшний день среднесуточный темп прироста заболевших значительно снизился.

— Если в середине марта, во второй половине марта среднесуточный темп прироста составлял около 30% за семь дней, 10 мая он составлял порядка 7%, то сегодня он составляет 1,3%, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о безусловной возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим, — отметила Попова.

Глава ведомства добавила, что на участках для голосования в полном объёме выполняются все рекомендации Роспотребнадзора совместно с ЦИК. Голосование сейчас проходит абсолютно безопасно.