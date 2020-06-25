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Кабмин смягчил правила въезда в Россию для иностранных специалистов

Заблаговременно до посещения РФ такой работник обязан указать дату прибытия и пункт пропуска, через который планирует въехать в страну.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Высококвалифицированным иностранным рабочим разрешили однократное посещение России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ.

В документе уточняется порядок въезда на территорию России. Сперва федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста, направляют данные о нём в ФСБ и МВД. Затем сам специалист должен сообщить планируемые пункт и дату въезда в страну. При прибытии в Россию иностранный специалист помимо паспорта должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.

Как сообщал Лайф, в начале июня правительство решило частично открыть границы России для выезда за рубеж. Согласно документу, россияне смогут выезжать за рубеж для учёбы, работы, а также лечения или ухода за больными родственниками.

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