Кабмин смягчил правила въезда в Россию для иностранных специалистов

В документе уточняется порядок въезда на территорию России. Сперва федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста, направляют данные о нём в ФСБ и МВД. Затем сам специалист должен сообщить планируемые пункт и дату въезда в страну. При прибытии в Россию иностранный специалист помимо паспорта должен иметь при себе действующий трудовой договор или договор на выполнение работ или оказание услуг.