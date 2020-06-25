Пьяный лихач на Audi объяснил, куда спешил с "кортежем" из 11 экипажей ДПС

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Водитель из Екатеринбурга, которого ловили 11 экипажей ДПС, мчался на своём автомобиле Audi А7 домой, чтобы продолжить пьянку. 32-летний нарушитель сообщил полицейским, что выпил дома, а затем отправился в ближайший киоск за добавкой. Там-то его и увидели стражи порядка.

— Экипажем ДПС был замечен выходящий из магазина мужчина со спиртным, который сел за руль автомашины Audi А7 и поехал. Сотрудники ГИБДД при помощи громкоговорящего устройства потребовали от водителя остановиться, но их законное требование он проигнорировал, началось преследование, — уточнил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Приборы показали, что во время этой погони водитель был пьян. Также он проехал несколько перекрёстков на красный свет светофора. И вдобавок его автомобиль оказался тонированным, а сам водитель не пристегнул ремень безопасности. За эти нарушения ему грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль лихача поместили на специализированную автостоянку. Сейчас судьбу задержанного решает суд.