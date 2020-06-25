Погоня в стиле GTA. В Екатеринбурге 11 экипажей ДПС ловили пьяного водителя на Audi

Фото © VK / Типичный Екатеринбург

В Екатеринбурге ночью 24 июня 11 автомобилей полиции гнались за пьяным водителем на иномарке Audi. Поймали водителя на перекрёстке улиц Волгоградская — Ясная. Лихач допустил множество нарушений ПДД, против него возбудили административное дело по нескольким статьям, сообщает паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Всё началось с того, что сотрудники ГИБДД заметили, как из магазина вышел мужчина с алкоголем, сел за руль и начал движение. Полицейские по громкоговорителю потребовали остановиться, но мужчина проигнорировал просьбу. Пришлось устроить погоню.

Фото © VK / Типичный Екатеринбург

— Погоня была действительно нешуточной, сразу несколько машин ГИБДД преследовали пытавшегося скрыться нарушителя. Оказалось, не напрасно — за рулём тонированного автомобиля находился нетрезвый гражданин. Целый букет нарушений ПДД допустил, сейчас решается вопрос, по каким статьям он будет наказан, — сообщил Лайфу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уже доказано, что мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Также он проехал несколько перекрёстков на красный свет светофора. И вдобавок его автомобиль оказался тонированным, а сам водитель не надел ремень безопасности.