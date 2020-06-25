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Погоня в стиле GTA. В Екатеринбурге 11 экипажей ДПС ловили пьяного водителя на Audi

Скрываясь от преследователей, нарушитель пролетел несколько перекрёстков на красный свет.

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Фото © VK / Типичный Екатеринбург

В Екатеринбурге ночью 24 июня 11 автомобилей полиции гнались за пьяным водителем на иномарке Audi. Поймали водителя на перекрёстке улиц Волгоградская — Ясная. Лихач допустил множество нарушений ПДД, против него возбудили административное дело по нескольким статьям, сообщает паблик "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Всё началось с того, что сотрудники ГИБДД заметили, как из магазина вышел мужчина с алкоголем, сел за руль и начал движение. Полицейские по громкоговорителю потребовали остановиться, но мужчина проигнорировал просьбу. Пришлось устроить погоню.

Фото © VK / Типичный Екатеринбург

Погоня была действительно нешуточной, сразу несколько машин ГИБДД преследовали пытавшегося скрыться нарушителя. Оказалось, не напрасно за рулём тонированного автомобиля находился нетрезвый гражданин. Целый букет нарушений ПДД допустил, сейчас решается вопрос, по каким статьям он будет наказан, — сообщил Лайфу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уже доказано, что мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Также он проехал несколько перекрёстков на красный свет светофора. И вдобавок его автомобиль оказался тонированным, а сам водитель не надел ремень безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге лихач попытался уйти от полицейской погони и влетел в жилой дом.

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