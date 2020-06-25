Россиянка пырнула ножом хозяина бара в Италии во время собеседования

По другой версии, 26-летняя Элис Гонн сама отвела на разговор мужчину, после чего брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и нанесла несколько ножевых ранений. Владелец заведения находится в тяжёлом состоянии, но угрозы для его жизни нет. Сам он версию девушки с приставаниями отрицает.

Примечательно, что несколько лет назад Элис Гонн уже оказывалась в центре внимания журналистов. Тогда девушка напала на священника в столице Никарагуа и облила его кислотой. Нападавшую задержали прихожане и заперли её до приезда полиции. Кроме того, тогда она якобы утверждала, что ненавидит мужчин из-за своей сексуальной ориентации и приверженности к феминистскому движению. Позже её осудили на восемь лет, но вскоре выпустили на свободу.