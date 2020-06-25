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Главой Россотрудничества стал Евгений Примаков

Ранее он являлся членом Комитета Госдумы по международным вопросам.

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Фото © Россотрудничество

Президент России Владимир Путин назначил на пост главы Россотрудничества Евгения Примакова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

25 июня Евгений Александрович Примаков назначен руководителем Россотрудничества указом президента Российской Федерации В.В. Путина, — говорится в сообщении.

До него эту должность занимала Элеонора Митрофанова, которая устроилась в Министерство иностранных дел РФ. Примаков же до новой должности был членом Комитета Государственной думы по международным делам.

Ранее российский президент назначил нового главу московской полиции. Им стал замначальника столичного главка МВД Игорь Зиновьев.

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