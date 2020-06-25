Главой Россотрудничества стал Евгений Примаков

Президент России Владимир Путин назначил на пост главы Россотрудничества Евгения Примакова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

До него эту должность занимала Элеонора Митрофанова, которая устроилась в Министерство иностранных дел РФ. Примаков же до новой должности был членом Комитета Государственной думы по международным делам.