"Кто добивал фашистскую гадину?!" Путин раскритиковал Запад за искажение истории Второй мировой

Во время встречи с членами Общественной палаты РФ президент Владимир Путин резко высказался о том, как историю Второй мировой войны преподносят в иностранных учебниках и как западные страны предпочитают не вспоминать исторические факты ради продвижения своих национальных интересов в современной политике. Но, как подчеркнул Путин, Россия будет добиваться правды о Второй мировой войне.

— Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове?! Кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно, но в учебниках не пишут, в СМИ продвигают другие идеи. Что, неизвестно, кто наносил ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? Но в учебниках в Японии что пишут? Союзники. Но у союзников не было никакого ядерного оружия, оно было только у США. Последовательно, шаг за шагом вымывают то, что не нравится, — отметил президент.

Владимир Путин напомнил об истории Мюнхенского сговора между главными европейскими демократическими державами того времени — Францией и Англией — и гитлеровской Германией по разделу Чехословакии. Глава государства отметил, что ещё тогда, в 1938 году, западные же эксперты назвали этот сговор триггером к началу Второй мировой войны. Но сейчас об этом на Западе стараются не вспоминать, заметил президент России.

Говоря о том, почему такое происходит, Владимир Путин объяснил это попытками других стран выстроить международные отношения исключительно в своих собственных интересах.

– Ничему не учатся, к сожалению. И нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности. Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй Мировой войне. Чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечила интересы российского государства. Ну и конечно, чтобы никто не посмел марать память наших героев, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне, – подытожил Путин.

Как сообщал Лайф, статью президента России Владимира Путина "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" опубликовал американский журнал National Interest. В ней рассказывается о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому. Позже публикация появилась на сайте Кремля, также её перепечатали СМИ в Мексике и Германии.