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В Удмуртии по поправкам в конституцию проголосовала 100-летняя ветеран ВОВ

Александра Кузнецова считает важным, чтобы основной закон защищал память героев войны и не позволял никому переписать историю нашей Родины.

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Ветеран Александра Кузнецова.

Фото © "ВКонтакте" / Сергей Юрин

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Кузнецова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Об этом в соцсетях сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

Наша легендарная зенитчица, несмотря на почтенный возраст — 100 лет, придерживается принципиальной позиции и выборы никогда не пропускает, — указал он.

Юрин добавил, что Александра Александровна проголосовала на дому: члены избирательной комиссии принесли ящик для голосования на дом, при этом все противоэпидемические меры безопасности были соблюдены.

Нам, ветеранам, особенно обидно, когда пытаются переиначить правду о войне, — призналась Кузнецова. — Мы должны сохранить для наших внуков и правнуков всю правду о ней, чтобы никогда больше не повторилось то страшное время. Хорошо, что есть поправка в конституцию, которая не даст очернить память героев войны и переписать историю нашей Родины.

Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.

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