В Удмуртии по поправкам в конституцию проголосовала 100-летняя ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Кузнецова приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Об этом в соцсетях сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин.

— Наша легендарная зенитчица, несмотря на почтенный возраст — 100 лет, придерживается принципиальной позиции и выборы никогда не пропускает, — указал он.

Юрин добавил, что Александра Александровна проголосовала на дому: члены избирательной комиссии принесли ящик для голосования на дом, при этом все противоэпидемические меры безопасности были соблюдены.

— Нам, ветеранам, особенно обидно, когда пытаются переиначить правду о войне, — призналась Кузнецова. — Мы должны сохранить для наших внуков и правнуков всю правду о ней, чтобы никогда больше не повторилось то страшное время. Хорошо, что есть поправка в конституцию, которая не даст очернить память героев войны и переписать историю нашей Родины.