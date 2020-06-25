Стало известно, когда в Петербурге откроются парки и летние кафе

С 28 июня в Санкт-Петербурге снова открываются парки, сады и скверы, а также детские и спортивные площадки. А с 29 июня разрешается оказание услуг маникюра и педикюра — по предварительной записи — и возобновляют работу летние кафе.

— Станут доступны услуги общественного питания исключительно в сезонных летних кафе и с использованием выносной уличной мебели. Возобновление их работы возможно лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, нахождения объекта общественного питания за пределами территорий парков, скверов и садов, размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, — говорится в сообщении городской администрации.

Свадьбы тоже будут проводиться с соблюдением норм безопасности: необходимы дезинфекция, проветривание и санитарная обработка зала регистрации после каждой церемонии. К слову, поприсутствовать на ней сможет не более 10 человек (исключение составляют должностные лица органов ЗАГС).

В парках и скверах тоже необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Аттракционы и другие развлекательные объекты остаются закрытыми, при этом прокат велосипедов, самокатов и лодок разрешат. Детские и спортивные площадки тоже будут ежедневно дезинфицировать.

С 29 июня открываются детские сады с малочисленными группами (до 12 воспитанников), разрешается социальное обслуживание на дому.