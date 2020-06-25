"Ради будущего!" Лайф выяснил, почему россияне отправились голосовать по конституции в первый день

В России практически подошёл к концу первый день голосования по поправкам в конституцию. Скоро последние избирательные участки закроются в Калининградской области. Лайф провёл опрос среди избирателей и выяснил, ради чего они принимали участие в волеизъявлении.

— У нас внуки, дети сзади идут, надо же им дорогу дать, хорошее обеспечение дать, хорошую жизнь. Правильно? Как вы считаете? Чтобы наше государство было сильное — вот что самое главное, — рассказал Лайфу москвич Виталий Бабудже.

Респонденты отвечали, что ходили голосовать ради будущего своих детей, целостности России и благополучия страны в целом. Также многие отметили, что действующая конституция за почти 30 лет устарела, поэтому нуждается в доработках, согласно современным реалиям. Конечно, были и те, кто проголосовал против поправок, однако комментировать своё решение они не стали.