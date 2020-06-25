"Ради будущего!" Лайф выяснил, почему россияне отправились голосовать по конституции в первый день

В России практически подошёл к концу первый день голосования по поправкам в конституцию. Скоро последние избирательные участки закроются в Калининградской области. Лайф провёл опрос среди избирателей и выяснил, ради чего они принимали участие в волеизъявлении.
— У нас внуки, дети сзади идут, надо же им дорогу дать, хорошее обеспечение дать, хорошую жизнь. Правильно? Как вы считаете? Чтобы наше государство было сильное — вот что самое главное, — рассказал Лайфу москвич Виталий Бабудже.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Респонденты отвечали, что ходили голосовать ради будущего своих детей, целостности России и благополучия страны в целом. Также многие отметили, что действующая конституция за почти 30 лет устарела, поэтому нуждается в доработках, согласно современным реалиям. Конечно, были и те, кто проголосовал против поправок, однако комментировать своё решение они не стали.
Напомним, общероссийское голосование продлится до 1 июля. Этот день станет в России выходным. Избирательные участки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. По прогнозам ВЦИОМа, за принятие поправок проголосует 67–71% населения.
Сегодня уже приняли участие в голосовании губернаторы регионов Дальнего Востока, Сибири, Псковской области, Кузбасса и президент Татарстана. Также свой голос отдали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экс-премьер Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам же Владимир Путин пока не голосовал и, возможно, сделает это в электронном формате.