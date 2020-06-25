Памфилова о первом дне голосования по конституции: Всё прошло лучше, чем мы предполагали

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова оценила итоги первого дня общероссийского голосования по поправкам к конституции. По её словам, незначительные сбои в работе избиркомов всё-таки были, однако все они оперативно исправлялись.
— В принципе, всё прошло лучше, чем мы предполагали, — заявила Памфилова в эфире радио КП. — Мы думали, что сразу будет больше неувязок. Есть, конечно, определённые сбои, мы их сразу поправляем, но это естественные процессы... Самое главное, что мы очень быстро реагируем.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.