Памфилова о первом дне голосования по конституции: Всё прошло лучше, чем мы предполагали

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова оценила итоги первого дня общероссийского голосования по поправкам к конституции. По её словам, незначительные сбои в работе избиркомов всё-таки были, однако все они оперативно исправлялись.

— В принципе, всё прошло лучше, чем мы предполагали, — заявила Памфилова в эфире радио КП. — Мы думали, что сразу будет больше неувязок. Есть, конечно, определённые сбои, мы их сразу поправляем, но это естественные процессы... Самое главное, что мы очень быстро реагируем.