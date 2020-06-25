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Американский суд обязал Telegram вернуть покупателям криптовалюты 1,22 млрд долларов

На возврат долгов инвесторам команде Дурова дано максимум четыре года.

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Фото © Getty Images / AOP.Press / Corbis via Getty Images

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес вердикт по иску к "Телеграму", обязав компанию вернуть покупателям криптовалюты Gram 1,22 миллиарда долларов и выплатить 18,5 миллиона долларов компенсации. Об этом 25 июня сообщает Reuters.

Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1 миллиарда 224 миллионов долларов, — говорится в судебном вердикте.

Суд также обязал компанию Павла Дурова уведомлять Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о выпуске криптовалюты в течение следующих трёх лет.

Напомним, что 12 мая блокчейн-платформа TON Павла Дурова закрылась по решению американского суда. Лайф рассказывал, что у проекта были проблемы с инвесторами и американским законодательством. Проект не выдержал давления.

Telegram Open Network разрабатывалась с 2015 года. Это даркнет-платформа. В планах у Дурова было создание блокчейн-платформы и криптовалюты Gram.

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