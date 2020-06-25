Американский суд обязал Telegram вернуть покупателям криптовалюты 1,22 млрд долларов

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес вердикт по иску к "Телеграму", обязав компанию вернуть покупателям криптовалюты Gram 1,22 миллиарда долларов и выплатить 18,5 миллиона долларов компенсации. Об этом 25 июня сообщает Reuters.

— Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1 миллиарда 224 миллионов долларов, — говорится в судебном вердикте.

Суд также обязал компанию Павла Дурова уведомлять Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о выпуске криптовалюты в течение следующих трёх лет.

Напомним, что 12 мая блокчейн-платформа TON Павла Дурова закрылась по решению американского суда. Лайф рассказывал, что у проекта были проблемы с инвесторами и американским законодательством. Проект не выдержал давления.