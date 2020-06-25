Обещала снять порчу с семьи. В Москве "ведьма" выманила у девочки почти 10 млн рублей

В Москве лжеколдунья завоевала доверие 13-летней школьницы и выманила все сбережения её близких, чтобы якобы снять порчу с них. В полицию обратилась мать подростка, которая является владелицей сети салонов красоты.
Как стало известно Лайфу, девочка гуляла по Мичуринскому проспекту, когда к ней подошла "ведьма" и заговорила о её семье. Школьница рассказала, что в доме хранятся крупная сумма денег и дорогие украшения. Также она упомянула, что её мама — владелица элитных салонов красоты, где стригутся Бузова, Седокова, Топурия и другие звёзды.
"Ясновидящая" тут же заявила, что на семье лежит сильная порча, а чтобы её снять, девочка должна вынести ей все деньги из дома. Тогда она их отнесёт в церковь, чтобы освятить и очистить. Подросток, не долго думая, вынесла всё, что было в квартире — 9,5 миллиона рублей. Женщина обещала, что вернётся через 40 минут. Но девочка так и не дождалась её. Тогда она решила позвонить маме. Сейчас поисками мошенницы занимается полиция.
В столичном главке МВД Лайфу прокомментировали, что уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведётся поиск подозреваемой.
Похожий случай произошёл в столице ранее. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что его квартиру средь бела дня обчистила мошенница, притворившаяся колдуньей. Всё произошло, когда в доме находилась только его дочь — студентка первого курса. Тогда "ведьма" тоже предлагала снять проклятие с девушки.