Обещала снять порчу с семьи. В Москве "ведьма" выманила у девочки почти 10 млн рублей

В Москве лжеколдунья завоевала доверие 13-летней школьницы и выманила все сбережения её близких, чтобы якобы снять порчу с них. В полицию обратилась мать подростка, которая является владелицей сети салонов красоты.

Как стало известно Лайфу, девочка гуляла по Мичуринскому проспекту, когда к ней подошла "ведьма" и заговорила о её семье. Школьница рассказала, что в доме хранятся крупная сумма денег и дорогие украшения. Также она упомянула, что её мама — владелица элитных салонов красоты, где стригутся Бузова, Седокова, Топурия и другие звёзды.

"Ясновидящая" тут же заявила, что на семье лежит сильная порча, а чтобы её снять, девочка должна вынести ей все деньги из дома. Тогда она их отнесёт в церковь, чтобы освятить и очистить. Подросток, не долго думая, вынесла всё, что было в квартире — 9,5 миллиона рублей. Женщина обещала, что вернётся через 40 минут. Но девочка так и не дождалась её. Тогда она решила позвонить маме. Сейчас поисками мошенницы занимается полиция.

В столичном главке МВД Лайфу прокомментировали, что уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведётся поиск подозреваемой.