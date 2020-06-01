Проклятье в виде листка с дерева. Псевдоколдунья обманула студентку и обчистила квартиру

В Москве в полицию обратился мужчина, который рассказал, что его квартиру средь бела дня обчистила мошенница, притворившаяся колдуньей. Всё произошло, когда в доме находилась только его дочь — студентка первого курса. Момент, когда женщина вошла в дом, а затем вышла с обманутой девушкой за горстью земли для "ритуала", попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Примерно в полдень в дверь входной двери кто-то постучал. На пороге стояла женщина на вид от 30 до 45 лет. Плаксивым голосом она стала просить у девушки помощи и еды. Студентка дала ей хлеб. Затем незваная гостья попросила попить воды, девушка принесла ей стакан воды. Взяв стакан, женщина стала смотреть на воду, после чего потребовала полотенце. Получив полотенце, она накрыла им стакан и стала произносить молитву. Затем вырвала у студентки несколько волос и, положив в стакан с водой, сообщила ей, что сейчас она увидит в стакане проклятье, которое на неё наложено. Открыв стакан, девушка увидела в нём какой-то листочек с дерева. Он, по словам мошенницы, и являлся проклятием.

Женщина напросилась в квартиру. Когда она вошла в дом, стала доставать вещи из шкафа, брызгать их водой из стакана. Затем гостья попросила показать ей какое-нибудь ювелирное украшение. Тогда студентка достала из стола бумажный пакет, в котором хранились сбережения родителей и драгоценности. Женщина выхватила пакет и выложила всё из него на кровать. Затем попросила принести ненужное постельное бельё и ножницы. Когда девушка принесла старую простыню, псевдоколдунья разрезала её, положила сверху конверт с деньгами и коробочки с украшениями. Затем взяла подушку и, разрезав её, сообщила, что деньги с украшениями нужно положить в подушку и зашить. Когда подушка была зашита, мошенница почему-то положила её в холодильник и заверила: до пяти часов вечера к подушке не подходить.

Закончив ритуал, колдунья попросила её проводить. Выйдя из подъезда, обманщица взяла горсть земли и помяв её в руке сказала, чтобы студентка шла домой. Вернувшись, та стала ждать вечера. Когда часы пробили ровно 17:00, девушка достала подушку из холодильника. Разрезав её, не увидела ни драгоценностей, ни денег.