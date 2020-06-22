Telegram могут продать? Бывший коллега Павла Дурова раскрыл возможную правду о будущем мессенджера

Спустя два года Роскомнадзор всё же разблокировал Telegram. Многие гадают, с чего вдруг. Мы проанализировали поведение Дурова в соцсетях, пообщались с его бывшим коллегой и, кажется, выяснили истинную причину: мессенджер, возможно, готовят к продаже.

Павел Дуров опубликовал в своём Telegram-канале очередной резонансный пост. В нём бизнесмен обратился к так называемому цифровому сопротивлению и попросил их сосредоточить усилия на создании инструментов обхода блокировок мессенджера в Китае и Иране. Видимо, за счёт прироста аудитории мессенджера пользователями из Китая и Ирана Дуров рассчитывает увеличить стоимость самого ценного своего актива.

Дуров, похоже, готовится продать Telegram?

Такого мнения придерживается Антон Розенберг, бывший сотрудник Telegram, занимавший в компании позицию Special Projects Director. По мнению эксперта, и выпады Дурова в адрес США, и факт разблокировки Telegram в России говорят о том, что покупатель мессенджера уже найден. И он находится в России.

— Я изначально предполагал, что этим всё и закончится. И пока мои прогнозы продолжают сбываться. У Роскомнадзора и Генпрокуратуры не было повода самостоятельно заниматься этим вопросом — к неудачной попытке блокировки все уже давно привыкли. На инвестиционный климат в России эта история тоже никак не повлияет. А тут ещё и действующее решение суда пришлось проигнорировать. Значит, это нужно и Дурову, и кому-то ещё достаточно влиятельному, — рассказал Антон Розенберг Лайфу.

В качестве главного мотива для продажи Telegram Антон называет провал проекта TON и Gram, на котором Дуров потерял миллиарды долларов. По его мнению, продажа мессенджера является единственным способом погасить долги перед инвесторами и выплатить штраф, наложенный судом США.

— Дуров, правда, и тут давал обещания и даже "пожизненную гарантию", что не продаст Telegram ни за какие деньги. Но это же было в декабре далёкого 2017 г., с тех пор прошла практически вечность, — иронизирует собеседник Лайфа.

Ниже — несколько фактов, которые, как нам кажется, только подтверждают предположение Розенберга.

1. Дуров взъелся на американские ИТ-корпорации

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Буквально за день до разблокировки Telegram Дуров основательно проехался по Facebook, Instagram, Google и Apple. Первую пару миллиардер обвинил в бездействии по отношению к мошенникам, которые от имени Павла выманивают у малоинформированных пользователей деньги.

Google и Apple основатель "ВКонтакте" и Telegram раскритиковал за жадность. Дескать, обе платформы буквально грабят разработчиков и душат индустрию, забирая от каждой покупки приложения и от каждой покупки в приложении 30%.

Apple and Google impose an insane 30% sales tax on all digital goods sold on every mobile phone in the world. The result – users pay higher prices, start-ups and entire industries get destroyed or never appear. Regulators have been ignoring this absurdity for 10 years. https://t.co/5QqJYyLrME — Pavel Durov (@durov) June 17, 2020

2. Дуров раскритиковал США как место жительства и работы

Незадолго до этого Дуров написал разоблачительный пост о сложностях ведения ИТ-бизнеса в США. Пост миллиардера стал реакцией на фильм Юрия Дудя, в котором мигрировавшие бизнесмены из РФ рассказали журналисту о прелестях жизни в Кремниевой долине. В ответ на плюсы жизни в США Павел рассказал о её минусах.

Антон Розенберг считает, что к заявлениям Павла Дурова нужно относиться осторожно. — Как минимум их [заявления Дурова] стоит рассматривать формально. Как юридические документы со сносками, написанными мелким шрифтом. И уж точно их не стоит воспринимать буквально, — говорит Антон.

Собеседник Лайфа считает основателя "ВКонтакте" и Telegram "великолепным оратором" и "расчётливым политиком и бизнесменом", который ставит на то, что в век информационных технологий у людей особенно короткая память, и хорошо этим пользуется. В качестве примера бывший сотрудник Telegram приводит случай с незаметным изменением политики конфиденциальности.

— Когда-то Павел обещал, что Telegram не выдаст ни одному государству "ни байта информации о пользователях". Но в августе 2018 г. он тихо переписал политику конфиденциальности, допустив возможность выдачи номеров телефонов и IP-адресов "подозреваемых в терроризме". Естественно, исключительно во благо самих же пользователей, — поделился Антон.

3. Дурова не приняли в США

Примечательно и то, что серия критических постов началась после того, как американские власти помешали Telegram запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram. Напомним, в мае Павел Дуров объявил о закрытии этого проекта. Хотя совершенно очевидно, что бизнесмен возлагал на него большие надежды. TON разрабатывалась более двух лет. К тому же Telegram специально ради блокчейн-платформы провёл два раунда ICO, которые привлекли около $1,7 млрд.

TON закрылся после того, как суд США объявил проект Дурова незаконным. Впрочем, частично TON всё равно запустился. Правда, без участия Дурова. Подробнее об этом мы писали здесь.

No backdoor needed. Enough bugs to go around. But there is a lot of backroom chatter between crypto app makers and their USG backers. https://t.co/H2GADQ0zrs — Yasha Levine (@yashalevine) June 10, 2017

В конце концов, и в США тоже основатель Telegram столкнулся с давлением со стороны государства. Павел сам рассказывал, как однажды на съёмном жилье в Лос-Анджелесе ему нанесли визит представители ФБР. Они просили бизнесмена создать в мессенджере бэкдор, чтобы спецслужбы могли следить за американцами и таким образом эффективнее бороться с терроризмом.

Что будет с Telegram дальше?

Сам Дуров о начале принципиально новой жизни для российской аудитории Telegram пока не говорит. Хотя отмечает, что "должна вырасти стабильность и скорость работы" и "станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведёт к росту числа участников каналов и чатов".

Рассуждая о будущем Telegram, Антон Розенберг подчёркивает, что самое главное сейчас — понять, кто и когда купит мессенджер. Уже отталкиваясь от информации о новом потенциальном владельце, можно будет понять, как изменится политика конфиденциальности в Telegram. До этого, считает эксперт, каких-то грандиозных изменений в работе сервиса ждать не стоит.

— Текущий период можно трактовать, скорее, как переходный. Когда, думаю, мессенджер будут "причёсывать", готовя к продаже. Так что пока каких-то громких событий и принципиальных изменений ждать вряд ли стоит, — говорит бывший сотрудник Telegram.

Стоит, наверное, отметить и то, что вследствие обсуждаемого события изменится жизнь и около Telegram. В первую очередь это касается сайтов-конвертеров прямых ссылок на посты и каналы в мессенджере.