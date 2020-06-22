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Telegram могут продать? Бывший коллега Павла Дурова раскрыл возможную правду о будущем мессенджера

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

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Спустя два года Роскомнадзор всё же разблокировал Telegram. Многие гадают, с чего вдруг. Мы проанализировали поведение Дурова в соцсетях, пообщались с его бывшим коллегой и, кажется, выяснили истинную причину: мессенджер, возможно, готовят к продаже.

Павел Дуров опубликовал в своём Telegram-канале очередной резонансный пост. В нём бизнесмен обратился к так называемому цифровому сопротивлению и попросил их сосредоточить усилия на создании инструментов обхода блокировок мессенджера в Китае и Иране. Видимо, за счёт прироста аудитории мессенджера пользователями из Китая и Ирана Дуров рассчитывает увеличить стоимость самого ценного своего актива.

Дуров, похоже, готовится продать Telegram?

Такого мнения придерживается Антон Розенберг, бывший сотрудник Telegram, занимавший в компании позицию Special Projects Director. По мнению эксперта, и выпады Дурова в адрес США, и факт разблокировки Telegram в России говорят о том, что покупатель мессенджера уже найден. И он находится в России.

Я изначально предполагал, что этим всё и закончится. И пока мои прогнозы продолжают сбываться. У Роскомнадзора и Генпрокуратуры не было повода самостоятельно заниматься этим вопросом — к неудачной попытке блокировки все уже давно привыкли. На инвестиционный климат в России эта история тоже никак не повлияет. А тут ещё и действующее решение суда пришлось проигнорировать. Значит, это нужно и Дурову, и кому-то ещё достаточно влиятельному, — рассказал Антон Розенберг Лайфу.

В качестве главного мотива для продажи Telegram Антон называет провал проекта TON и Gram, на котором Дуров потерял миллиарды долларов. По его мнению, продажа мессенджера является единственным способом погасить долги перед инвесторами и выплатить штраф, наложенный судом США.

Дуров, правда, и тут давал обещания и даже "пожизненную гарантию", что не продаст Telegram ни за какие деньги. Но это же было в декабре далёкого 2017 г., с тех пор прошла практически вечность, — иронизирует собеседник Лайфа.

Ниже — несколько фактов, которые, как нам кажется, только подтверждают предположение Розенберга.

1. Дуров взъелся на американские ИТ-корпорации

Фото © Getty Images / AOP.Press / Corbis

Буквально за день до разблокировки Telegram Дуров основательно проехался по Facebook, Instagram, Google и Apple. Первую пару миллиардер обвинил в бездействии по отношению к мошенникам, которые от имени Павла выманивают у малоинформированных пользователей деньги.

Google и Apple основатель "ВКонтакте" и Telegram раскритиковал за жадность. Дескать, обе платформы буквально грабят разработчиков и душат индустрию, забирая от каждой покупки приложения и от каждой покупки в приложении 30%.

2. Дуров раскритиковал США как место жительства и работы

Незадолго до этого Дуров написал разоблачительный пост о сложностях ведения ИТ-бизнеса в США. Пост миллиардера стал реакцией на фильм Юрия Дудя, в котором мигрировавшие бизнесмены из РФ рассказали журналисту о прелестях жизни в Кремниевой долине. В ответ на плюсы жизни в США Павел рассказал о её минусах.

Антон Розенберг считает, что к заявлениям Павла Дурова нужно относиться осторожно.

Как минимум их [заявления Дурова] стоит рассматривать формально. Как юридические документы со сносками, написанными мелким шрифтом. И уж точно их не стоит воспринимать буквально, — говорит Антон.

Собеседник Лайфа считает основателя "ВКонтакте" и Telegram "великолепным оратором" и "расчётливым политиком и бизнесменом", который ставит на то, что в век информационных технологий у людей особенно короткая память, и хорошо этим пользуется. В качестве примера бывший сотрудник Telegram приводит случай с незаметным изменением политики конфиденциальности.

Когда-то Павел обещал, что Telegram не выдаст ни одному государству "ни байта информации о пользователях". Но в августе 2018 г. он тихо переписал политику конфиденциальности, допустив возможность выдачи номеров телефонов и IP-адресов "подозреваемых в терроризме". Естественно, исключительно во благо самих же пользователей, поделился Антон.

3. Дурова не приняли в США

Примечательно и то, что серия критических постов началась после того, как американские власти помешали Telegram запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram. Напомним, в мае Павел Дуров объявил о закрытии этого проекта. Хотя совершенно очевидно, что бизнесмен возлагал на него большие надежды. TON разрабатывалась более двух лет. К тому же Telegram специально ради блокчейн-платформы провёл два раунда ICO, которые привлекли около $1,7 млрд.

TON закрылся после того, как суд США объявил проект Дурова незаконным. Впрочем, частично TON всё равно запустился. Правда, без участия Дурова. Подробнее об этом мы писали здесь.

В конце концов, и в США тоже основатель Telegram столкнулся с давлением со стороны государства. Павел сам рассказывал, как однажды на съёмном жилье в Лос-Анджелесе ему нанесли визит представители ФБР. Они просили бизнесмена создать в мессенджере бэкдор, чтобы спецслужбы могли следить за американцами и таким образом эффективнее бороться с терроризмом.

Что будет с Telegram дальше?

Сам Дуров о начале принципиально новой жизни для российской аудитории Telegram пока не говорит. Хотя отмечает, что "должна вырасти стабильность и скорость работы" и "станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведёт к росту числа участников каналов и чатов".

Рассуждая о будущем Telegram, Антон Розенберг подчёркивает, что самое главное сейчас — понять, кто и когда купит мессенджер. Уже отталкиваясь от информации о новом потенциальном владельце, можно будет понять, как изменится политика конфиденциальности в Telegram. До этого, считает эксперт, каких-то грандиозных изменений в работе сервиса ждать не стоит.

 Текущий период можно трактовать, скорее, как переходный. Когда, думаю, мессенджер будут "причёсывать", готовя к продаже. Так что пока каких-то громких событий и принципиальных изменений ждать вряд ли стоит, — говорит бывший сотрудник Telegram.

Стоит, наверное, отметить и то, что вследствие обсуждаемого события изменится жизнь и около Telegram. В первую очередь это касается сайтов-конвертеров прямых ссылок на посты и каналы в мессенджере.

Ожидается, что их ряды если и не опустеют совсем, то точно поредеют. Поскольку они перестанут приносить прибыль и смысл их содержания исчезнет. В лучшие времена, по словам основателей tmtr.me и ttttt.me, выручка от рекламы на сайтах для переадресации могла достигать 200 тысяч рублей в месяц.

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