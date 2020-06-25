Губернаторы ещё четырёх регионов ПФО проголосовали по поправкам в конституцию

Губернаторы Саратовской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к конституции. Все четверо руководителей регионов приняли решение проголосовать традиционным способом, явившись на избирательные участки.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев по традиции проголосовал на участке № 18 в посёлке Юбилейный в Саратове. Он заявил, что конституция должна соответствовать требованиям сегодняшнего времени, а предложенные поправки направлены на человека, на социальные гарантии, которые обеспечиваются государством.

— Значимой поправкой в сфере поддержки семьи, материнства и детства является дополнение об отцовстве… Думаю, что каждый, кто заботится о развитии государства, кто хочет, чтобы социальные права граждан, детей и внуков были защищены основным законом, придёт и проголосует, — сказал после голосования губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в голосовании на участке, расположенном рядом с домом. Таким же образом поступил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Я сегодня успел после работы заехать и проголосовать в первый день, в том числе для того, чтобы лично убедиться в безопасности для каждого участника голосования, — сказал журналистам Азаров.