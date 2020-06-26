"Процедура голосования достаточно сложная". В Благовещенске рассказали об обеспечении безопасности на избирательных участках

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В условиях ситуации с коронавирусной инфекцией на избирательных участках серьёзно относятся к санитарным требованиям и делают всё для обеспечения безопасности граждан. О мерах, которые были приняты, Лайфу рассказала председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 313 города Благовещенска Светлана Голубева.

— Процедура голосования в эти выборы достаточно сложная в связи с тем, что мы противоэпидемиологические меры обеспечиваем. Тем не менее особо ничего не изменилось, — отметила собеседница.

По её словам, всем членам УИК предварительно раздали средства индивидуальной защиты, также ими обеспечены наблюдатели и волонтёры. Кроме того, каждый час помещения проветривают и проводят влажную уборку.

— Каждому избирателю, который приходит, мы выдаём в индивидуальном пакетике ручку, маску и перчатки, — добавила Голубева.

Наблюдатель Татьяна показала стандартный набор, который выдаётся гражданам, и отметила, что всем предварительно измеряют температуру, чтобы исключить распространение инфекции.