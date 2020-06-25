В первый день дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ явка составила 48,96% — проголосовало более 574,1 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.
Онлайн-голосование, в котором принимают участие жители Москвы и Нижегородской области, началось в четверг в 10:00 мск.
Как ранее отметил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко, на участие в онлайн-голосовании поступило около миллиона заявок от жителей столицы и порядка 140 тысяч от нижегородцев.
Завершится дистанционное голосование 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Явка на дистанционное голосование по поправкам к конституции в первый день составила почти 49%
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