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Опечатанный сейф и одноразовые пакеты. Лайф показывает, как на избирательных участках упаковывают бюллетени проголосовавших по поправкам

Ночью сейф с бюллетенями находится под охраной сотрудников полиции.

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Видео © LIFE

С 25 июня на всей территории России открылись избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию. Лайф показывает, как сотрудники вечером в присутствии наблюдателей упаковывают бюллетени в сейф-пакеты.

Сотрудники участка работают в защитных масках и перчатках. Бланки из урны помещаются в сейф-пакет, который потом опечатывают. При этом, если одноразовый пакет вскрывали, повреждения на нём будут заметны. Затем этот пакет убирается в сейф, где хранятся остальные бюллетени. Всё это происходит под наблюдением сотрудников полиции. В этот сейф также убирается книга с фамилиями участников голосования, после чего он закрывается и опечатывается.

Вскрыть сейф имеет право лишь управляющий избирательным участком в 7:00. Ночью помещение находится под охраной сотрудников правоохранительных органов.

Председатель территориальной избирательной комиссии Видного Вера Маркина также отметила, что на участках приняты все меры, чтобы жители смогли максимально безопасно проголосовать.

На участках есть разметка, комиссия обеспечена всеми средствами защиты, они же предусмотрены для избирателей и наблюдателей. Впервые паспорт не даётся членам комиссии, он предъявляется на расстоянии. Каждый час проводится дезинфекция помещения, — отметила она.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве первый день голосования по поправкам завершился без критических нарушений.

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