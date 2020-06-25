Опечатанный сейф и одноразовые пакеты. Лайф показывает, как на избирательных участках упаковывают бюллетени проголосовавших по поправкам

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С 25 июня на всей территории России открылись избирательные участки для голосования по поправкам в конституцию. Лайф показывает, как сотрудники вечером в присутствии наблюдателей упаковывают бюллетени в сейф-пакеты.

Сотрудники участка работают в защитных масках и перчатках. Бланки из урны помещаются в сейф-пакет, который потом опечатывают. При этом, если одноразовый пакет вскрывали, повреждения на нём будут заметны. Затем этот пакет убирается в сейф, где хранятся остальные бюллетени. Всё это происходит под наблюдением сотрудников полиции. В этот сейф также убирается книга с фамилиями участников голосования, после чего он закрывается и опечатывается.

Вскрыть сейф имеет право лишь управляющий избирательным участком в 7:00. Ночью помещение находится под охраной сотрудников правоохранительных органов.

Председатель территориальной избирательной комиссии Видного Вера Маркина также отметила, что на участках приняты все меры, чтобы жители смогли максимально безопасно проголосовать.

— На участках есть разметка, комиссия обеспечена всеми средствами защиты, они же предусмотрены для избирателей и наблюдателей. Впервые паспорт не даётся членам комиссии, он предъявляется на расстоянии. Каждый час проводится дезинфекция помещения, — отметила она.