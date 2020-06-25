"Главное — обеспечить безопасность". Во дворы Владивостока приехали передвижные избирательные участки для голосования

Жители Владивостока смогли проголосовать по поправкам к конституции, не посещая общественные места. Для этого к ним приехали передвижные избирательные участки.

Желающие должны были предварительно уведомить избирком о своём решении. Во дворы прибыли машины с членами УИК. Представители либо поднимались в квартиры к тем, кто оставил заявки, либо сами избиратели выходили к автомобилям, если в одном доме такой способ выбрали многие жильцы.

— Я присутствовал на Русской, 48. Могу сказать, что все установленные процедуры соблюдались. Приехали представители комиссии, я как наблюдатель. Безопасная дистанция для голосования соблюдалась. Те, кто заранее просил приехать к нему, сделали свой выбор, — рассказал Александр Аксененко.

К примеру, такой способ голосования на Камчатке выбрало около 50% избирателей.

Коллеги Аксененко, присутствовавшие в других местах, куда прибыли мобильные избирательные участки, подтвердили, что соблюдались все установленные правила — как самого акта отдачи голоса, так и санитарных требований в условиях пандемии коронавируса. Заполненные бюллетени сразу же помещались в переносную урну, все представители УИК имели при себе подтверждающие документы и опознавательные знаки.