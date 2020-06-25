НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Главное — обеспечить безопасность". Во дворы Владивостока приехали передвижные избирательные участки для голосования

Наблюдатели подтвердили, что процедура прошла без нарушений.

43
Post cover

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Жители Владивостока смогли проголосовать по поправкам к конституции, не посещая общественные места. Для этого к ним приехали передвижные избирательные участки.

Желающие должны были предварительно уведомить избирком о своём решении. Во дворы прибыли машины с членами УИК. Представители либо поднимались в квартиры к тем, кто оставил заявки, либо сами избиратели выходили к автомобилям, если в одном доме такой способ выбрали многие жильцы.

Я присутствовал на Русской, 48. Могу сказать, что все установленные процедуры соблюдались. Приехали представители комиссии, я как наблюдатель. Безопасная дистанция для голосования соблюдалась. Те, кто заранее просил приехать к нему, сделали свой выбор, рассказал Александр Аксененко.

К примеру, такой способ голосования на Камчатке выбрало около 50% избирателей.

Коллеги Аксененко, присутствовавшие в других местах, куда прибыли мобильные избирательные участки, подтвердили, что соблюдались все установленные правила — как самого акта отдачи голоса, так и санитарных требований в условиях пандемии коронавируса. Заполненные бюллетени сразу же помещались в переносную урну, все представители УИК имели при себе подтверждающие документы и опознавательные знаки.

Наша основная задача в период голосования — обеспечить максимальную безопасность граждан. Мы активно двигаемся в сторону избирателя, подчеркнул представитель избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало 25 июня. Ранее Лайф сообщал, что в Москве первый день голосования по поправкам завершился без критических нарушений. Наблюдатели сообщили, что всё происходит "как положено", особенно пристальное внимание уделяется мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Выбор редакции

Loading...