Член ОНК Ева Меркачёва показала, как проходит голосование на придомовых участках в Москве — видео

Видео предоставлено Лайфу

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва показала, как проходит голосование на придомовых избирательных участках в столице.

На кадрах видно, что все члены избирательной комиссии соблюдают правила безопасности, носят защитные халаты и медицинские маски. Бюллетени оформляются с соблюдением всех требований, после завершения приёма избирателей они помещаются из урны в сейф-пакет и опечатываются.