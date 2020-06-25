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Член ОНК Ева Меркачёва показала, как проходит голосование на придомовых участках в Москве — видео

Соблюдаются все требования санитарной безопасности.

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Видео предоставлено Лайфу

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва показала, как проходит голосование на придомовых избирательных участках в столице.

На кадрах видно, что все члены избирательной комиссии соблюдают правила безопасности, носят защитные халаты и медицинские маски. Бюллетени оформляются с соблюдением всех требований, после завершения приёма избирателей они помещаются из урны в сейф-пакет и опечатываются.

В первый день всероссийского голосования участок на улице Грибоедова, который посетила Меркачёва, работал с 17 до 19 часов, за это время свой выбор сделали 170 человек. Всего за этим подразделением закреплено 2374 местных жителя.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало 25 июня. Ранее Лайф сообщал, что в Москве первый день голосования по поправкам завершился без критических нарушений. Наблюдатели сообщили, что всё происходит "как положено", особенно пристальное внимание уделяется мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса.

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