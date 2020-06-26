"Они назрели, они продуманны". Губернатор Магаданской области и глава Республики Алтай проголосовали по поправкам

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов проголосовал по поправкам в конституцию и объяснил их важность для населения России.
— Я скрывать не собираюсь, голосовал за поправки. Считаю, что они назрели, они продуманны. Населению нужны социальные гарантии, это главное, что я вижу в предложенных поправках, — отметил он.
Глава региона уточнил, что нынешнее голосование является отличным шансом для россиян проявить свою гражданскую позицию и высказать своё мнение. В заключение политик пригласил жителей прийти на избирательные участки.
Свой голос отдал и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он посетил участок в педагогическом колледже.
Видео © VK / Олег Хорохордин
— Лично убедился в том, что приняты беспрецедентные меры, направленные на максимально безопасное голосование. На участке есть необходимые средства индивидуальной защиты, на входе измеряется температура, соблюдается дистанция, работают наблюдатели, — написал он в посте в соцсети "ВКонтакте".
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