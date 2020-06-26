Свыше 580 тысяч человек проголосовали по поправкам в конституцию дистанционно

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России составляет 49,51%. Такие данные предоставил штаб по наблюдению за электронным голосованием.

В онлайн-голосовании, которое началось 25 июня, принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Было выдано почти 590 тысяч бюллетеней, свои голоса отдали свыше 580 тысяч человек. С полуночи до 06:00 мск проголосовало около двух тысяч граждан.