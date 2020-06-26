НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Свыше 580 тысяч человек проголосовали по поправкам в конституцию дистанционно

В период с полуночи до 06:00 мск 26 июня свою гражданскую позицию выразило около двух тысяч граждан.

85
Post cover

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России составляет 49,51%. Такие данные предоставил штаб по наблюдению за электронным голосованием.

В онлайн-голосовании, которое началось 25 июня, принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Было выдано почти 590 тысяч бюллетеней, свои голоса отдали свыше 580 тысяч человек. С полуночи до 06:00 мск проголосовало около двух тысяч граждан.

В Москве первый день голосования по поправкам завершился без критических нарушений. Наблюдатели сообщили, что всё происходит, "как положено", особенно пристальное внимание уделяется мерам безопасности в условиях пандемии коронавируса. Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию завершится 30 июня.

Выбор редакции

Loading...