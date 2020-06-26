"Меры безопасности колоссальные". Главы Амурской области и ЕАО проголосовали по поправкам в конституцию

Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал по поправкам в Конституцию России. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

— Сегодня вместе с супругой проголосовали по поправкам в конституцию, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные меры на участке, — написал глава региона.

Орлов отметил удобство голосования с той точки зрения, что оно проходит неделю. Это позволяет избежать скопления людей и снизить риск распространения коронавируса.

— На входе получили индивидуальные пакеты с маской и перчатками, измерили температуру и обработали руки, — сообщил Орлов и добавил, что "меры безопасности колоссальные".

Губернатор добавил, что поправки касаются всех граждан, по его словам, это определит приоритеты развития страны на ближайшие десятилетия.

Также голосование по поправкам посетил временно исполняющий обязанности главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Весной он прописался в регионе и решил проголосовать на участке по месту прописки.

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