Жириновский проголосовал по поправкам в конституцию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
— Это главный закон нашей страны, паспорт России. В конституции нет фамилий и названий партий. Многое из того, что ЛДПР предлагала, вошло в поправки: только два президентских срока без слова "подряд", упоминание русского народа как государствообразующего, множество социальных новшеств, как индексация пенсий, — отметил Жириновский.
Напомним, с 25 июня в России стартовало голосование по поправкам к конституции. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Первый день голосования завершился без критических нарушений.
При этом жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — могут проголосовать дистанционно. Этот способ пользуется большой популярностью: общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции России уже составила 49,51%.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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