Сотрудники МЧС перед голосованием по поправкам дезинфицируют избирательные участки

Специалисты МЧС РФ проводят дезинфекцию избирательных участков перед общероссийским голосованием по поправкам в конституцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
При дезинфекции помещений особое внимание сотрудники МЧС уделяют поверхностям общего пользования — дверным ручкам и лестничным перилам.
Как отмечается, с апреля специалисты провели санобработку более 25,8 миллиона квадратных метров социально значимых объектов на всей территории страны.
Ранее стало известно, что по поправкам в конституцию дистанционно проголосовало свыше 580 тысяч человек.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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