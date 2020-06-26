Сотрудники МЧС перед голосованием по поправкам дезинфицируют избирательные участки

Специалисты МЧС РФ проводят дезинфекцию избирательных участков перед общероссийским голосованием по поправкам в конституцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При дезинфекции помещений особое внимание сотрудники МЧС уделяют поверхностям общего пользования — дверным ручкам и лестничным перилам.

Как отмечается, с апреля специалисты провели санобработку более 25,8 миллиона квадратных метров социально значимых объектов на всей территории страны.