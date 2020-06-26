Губернатор Травников — о голосовании по конституции: Это судьба последующих поколений

Глава Новосибирской области Андрей Травников считает, что общероссийское голосование по поправкам в конституцию имеет историческое значение, поскольку решает судьбу целых поколений. Об этом он заявил журналистам на избирательном участке № 2001, где проголосовал сам.
По словам главы региона, именно прицел на будущее делает голосование по поправкам на порядок важнее других выборов, например, депутатов в заксобрание или горсовет.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
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— Депутат может поменяться, он может изменить отношение к своим избирателям. А те решения, которые мы примем, будут зафиксированы в основном законе нашей страны и обязательны к исполнению не только текущим поколением представителей власти, но и последующими поколениями, думаю, что на десятилетия, — рассуждает Травников.
Он выразил уверенность, что поправки в конституцию сделают нашу жизнь лучше, поскольку индексация пенсий, особое отношение к семьям с детьми, защита экологии и животного мира — это то, что уже касается или коснётся в будущем любого россиянина.
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.
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